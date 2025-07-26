Особенности женской охоты
улица Галущака, 1А
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда
Про событие
Спектакль, который заставит сердце биться чаще. Что готов совершить мужчина ради любимой женщины? Пожертвовать собой, отпустить её, чтобы не стать преградой на её пути... Но настоящая любовь не сдаётся без борьбы. Героиня этого спектакля бросает вызов судьбе, запуская рискованную игру — «женскую охоту», где ставка выше страха, а победа означает шанс обрести счастье. Этот музыкальный спектакль — история о страсти, которая не знает границ, о дружбе, что становится оружием в борьбе за любовь, и о том, как важно не отпускать то, что делает жизнь яркой. Ироничные диалоги, пронзительные монологи и запоминающиеся мелодии создают неповторимую атмосферу, которая уже много лет покоряет сердца зрителей. Вход в гастротеатр за 45 минут до начала спектакля. Даты: 26 июля и 8 августа
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