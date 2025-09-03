ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Оркестр при свечах Muse. Мировые хиты и великая классика

ДКЖ, улица Челюскинцев, 11

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 4200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. В программе вечера — великая классика и мировые хиты: Вивальди, Бетховен, Адель, Циммер, Моцарт и многое другое.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста