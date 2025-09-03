Оркестр при свечах Muse. Мировые хиты и великая классика
ДКЖ, улица Челюскинцев, 11
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Завершение:
от 2900₽ до 4200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. В программе вечера — великая классика и мировые хиты: Вивальди, Бетховен, Адель, Циммер, Моцарт и многое другое.
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