Не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. В программе вечера — великая классика и мировые хиты: Вивальди, Бетховен, Адель, Циммер, Моцарт и многое другое.