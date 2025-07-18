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OpenAir «Пляж»

Парк отдыха «У моря», Софийская улица, 15к4

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия летних вечеринок в ангаре на пляже «Бумеранг». У ангара есть крыша и открытая площадка, так что дождь не помешает тебе наслаждаться музыкой. За пультом: — D&G (Dobrov & Gar1sson) — Pablo Dobrov (Tech Warriors, Dear Deer) — Gar1sson (Orbita Project, Dear Deer)

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