Серия летних вечеринок в ангаре на пляже «Бумеранг». У ангара есть крыша и открытая площадка, так что дождь не помешает тебе наслаждаться музыкой. За пультом: — D&G (Dobrov & Gar1sson) — Pablo Dobrov (Tech Warriors, Dear Deer) — Gar1sson (Orbita Project, Dear Deer)