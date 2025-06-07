Первый маркет современной художественной, интерьерной керамики и горячей эмали. Тебя ждут авторские стенды мастеров керамики и горячей эмали, бесплатные мастер-классы, вдохновляющие выставки. Вход свободный и можно захватить с собой из дома своего питомца.