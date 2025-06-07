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Про событие
Первый маркет современной художественной, интерьерной керамики и горячей эмали. Тебя ждут авторские стенды мастеров керамики и горячей эмали, бесплатные мастер-классы, вдохновляющие выставки. Вход свободный и можно захватить с собой из дома своего питомца.
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