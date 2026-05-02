Блики заката на воде, огни мостов и высоток, вечерняя романтика, спускающаяся с небес. В программе увлекательные истории про Новосибирск от гида, живая музыка и, конечно, непередаваемая атмосфера ночного города, которую ты сможешь запечатлеть на память. Расписание: Май: четверг, суббота в 20:00 Июнь-август: среда - воскресенье в 21:00 Сентябрь: четверг, суббота в 20:00 Продолжительность: 2 часа