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Огни Новосибирска

улица Добролюбова, 2Б

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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 0+

Про событие

Блики заката на воде, огни мостов и высоток, вечерняя романтика, спускающаяся с небес. В программе увлекательные истории про Новосибирск от гида, живая музыка и, конечно, непередаваемая атмосфера ночного города, которую ты сможешь запечатлеть на память. Расписание: Май: четверг, суббота в 20:00 Июнь-август: среда - воскресенье в 21:00 Сентябрь: четверг, суббота в 20:00 Продолжительность: 2 часа

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