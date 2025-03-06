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[отменено] OG Buda

улица Богдана Хмельницкого, 23

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Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт отменён. OG Buda анонсировал тур по России Allin Tour. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для большого сольного концерта станет Ледовый дворец спорта «Сибирь».

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