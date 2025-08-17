Сибирский фестиваль инди музыки в самом центре города! На сцене для тебя будут выступать группы из Новосибирска, Барнаула, Прокопьевска и Кемерово. Лайн-ап: — Трио Майи Усенко — горигасни — точка — МУЗА — Кель — ustal Начало в 16:00, место встречи: Первомайский сквер, сцена у фонтана. PS: Это первый фестиваль на улице, так что фотографий нет, но мы добавили фото с других событий организатора, чтобы показать тебе как будет атмосферно:)