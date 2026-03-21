Лекция-диалог. Человек всегда стремился к комфорту и хотел окружить себя тем, что сделало бы его жизнь более легкой и приятной. Так называемый технический прогресс предоставил нам возможность сполна удовлетворить эту потребность. Мы создали общество комфорта. Человек уже не представляет своей жизни без телефонов, ИИ-помощников, электроприборов и электронных устройств, лифтов и эскалаторов. Мы не заметили, как технические средства узурпировали силы и возможности человека, поработив его, хотя по идее должны были освободить. Сравнительно бессильный и слабый по сравнению с той технологией, которую он создал, человек как будто съёжился, утратил внутреннюю свободу, способность пробовать, рисковать, творить и двигаться навстречу своей судьбе и предназначению. Лектор: Дмитрий Петров — руководитель филиала «Нового Акрополя» в Новосибирске. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты также можно приобрести на месте в день мероприятия.