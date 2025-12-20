Чем будут меняться? – Гирляндами, мишурой, новогодним декором – Посудой и книгами с новогодней тематикой – Свечами, домашним текстилем, предметами декора – Картинами, рамками, постерами – Лошадками в любых проявлениях Какие правила обмена? – Приносить свои штучки можно в течение недели, но всё выложат к началу обмена. – Участие бесплатное: можно брать, можно отдавать, можно меняться! Обмен будет проходить во всех магазинах Густо: 20 декабря с 12:00 до 16:00 — на пр. Дзержинского, 67 21 декабря с 12:00 до 16:00 — на Депутатской, 48 и Морском пр., 24