ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Новогодняя ёлка от «Бороды Бабая»

Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Самая жуткая новогодняя ёлка! За лучший костюм будут дарить подарки! Весь вечер на сцене будет выступать группа «Борода Бабая». Забронировать столик и задать любые вопросы можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста