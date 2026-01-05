Новогодняя ёлка от «Бороды Бабая»
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Самая жуткая новогодняя ёлка! За лучший костюм будут дарить подарки! Весь вечер на сцене будет выступать группа «Борода Бабая». Забронировать столик и задать любые вопросы можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk
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