Новогодний акустический квартирник
Своё место, улица Лермонтова, 43
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Тебя ждут творческие номера, фуршет, игристое, фотограф и праздничное настроение. А также открытый микрофон для всех желающих. Приходи посмотреть и послушать! Если ты читаешь стихи, поёшь, танцуешь или играешь на инструментах и хочешь выступить — пиши организатору. Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. Взнос для выступающих: 1000 рублей. Для зрителей: 500 рублей по предоплате, 600 рублей на входе.
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