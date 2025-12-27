Тебя ждут творческие номера, фуршет, игристое, фотограф и праздничное настроение. А также открытый микрофон для всех желающих. Приходи посмотреть и послушать! Если ты читаешь стихи, поёшь, танцуешь или играешь на инструментах и хочешь выступить — пиши организатору. Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. Взнос для выступающих: 1000 рублей. Для зрителей: 500 рублей по предоплате, 600 рублей на входе.