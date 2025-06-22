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Ночник облако

Творческая студия «Fluffy Space», улица Крылова, 36

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь сделать необычный ночник в виде пушистого облачка, который станет украшением для твоего дома. Всё, начиная от «дождика» и заканчивая пушистостью облачка, ты сможешь сделать сам под чутким руководством мастера. Разве не круто? А в процессе можно послушать свою любимую музыку, поболтать, угоститься чаем с конфетками.

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