На мастер-классе ты сможешь сделать необычный ночник в виде пушистого облачка, который станет украшением для твоего дома. Всё, начиная от «дождика» и заканчивая пушистостью облачка, ты сможешь сделать сам под чутким руководством мастера. Разве не круто? А в процессе можно послушать свою любимую музыку, поболтать, угоститься чаем с конфетками.