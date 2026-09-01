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Ночь масок

Красная мельница: гастро-театр
улица Галущака, 1А

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3300₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Иммерсивная шоу-вечеринка. Только представь…сегодня ты можешь оставить свою привычную обыденную роль за дверью и на несколько часов погрузиться в атмосферу масок, музыки, танцев и…тайны. Ведь в эту ночь ты можешь выбрать желанную роль для себя. Здесь всё строится вокруг настроения ночи: приглушённый свет, музыка, движение, красивые образы, маски и ощущение лёгкой тайны. Ты можешь прийти в роли загадочной незнакомки, роковой дамы, героя вечера — или просто быть собой, но в новом образе. Что тебя ждёт: Вечер, в котором можно красиво выйти в свет, поужинать, выпить коктейли, потанцевать, сделать эффектные фотографии и почувствовать себя частью тайного маскарада. И возможность получить титул главной маски вечера! А после дискотека, где можно расслабиться, двигаться, знакомиться, общаться и просто наслаждаться ночью. Дресс-код: Маска — обязательный элемент вечера. Ты можешь прийти со своей или приобрести её на площадке. Приходи в образе, в котором тебе хочется быть замеченными. Зал открывает свои двери за 45 минут до начала мероприятия.

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