Иммерсивная шоу-вечеринка. Только представь…сегодня ты можешь оставить свою привычную обыденную роль за дверью и на несколько часов погрузиться в атмосферу масок, музыки, танцев и…тайны. Ведь в эту ночь ты можешь выбрать желанную роль для себя. Здесь всё строится вокруг настроения ночи: приглушённый свет, музыка, движение, красивые образы, маски и ощущение лёгкой тайны. Ты можешь прийти в роли загадочной незнакомки, роковой дамы, героя вечера — или просто быть собой, но в новом образе. Что тебя ждёт: Вечер, в котором можно красиво выйти в свет, поужинать, выпить коктейли, потанцевать, сделать эффектные фотографии и почувствовать себя частью тайного маскарада. И возможность получить титул главной маски вечера! А после дискотека, где можно расслабиться, двигаться, знакомиться, общаться и просто наслаждаться ночью. Дресс-код: Маска — обязательный элемент вечера. Ты можешь прийти со своей или приобрести её на площадке. Приходи в образе, в котором тебе хочется быть замеченными. Зал открывает свои двери за 45 минут до начала мероприятия.