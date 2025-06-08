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Nirvana Tribute

Дом RM, Каменская улица, 55

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500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

2,5 часа лучших хитов с максимальными драйвом и отдачей. Приходи отмечать 36-летие дебютного альбома «Bleach». Только оригинальное звучание хоруса и дисторшна в составе бас, лид вокал, барабаны дадут тебе почувствовать ту самую энергетику. На сцене: Origin’s — красноярский трибьют на легендарную культовую группу Nirvana. Сбор гостей: 19.30, начало в 21:00. Билеты в продаже только категории «Входной», столик можно забронировать по телефону.

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