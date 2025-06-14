Не просто вечеринка, а новая культура: кофе, музыка и свобода движения прямо в центре города. Масштабный DJ - сет. Во главе — легендарный DJ Mos, чьё имя говорит само за себя: основатель и CEO диджей-школы Uppercuts, автор ютуб-канала об электронной музыке, первый российский диджей выступивший в Las Vegas. На сцене также: Raily, Step, Whyres, Doobrek — каждый со своим вайбом, каждый с намерением встряхнуть этот город.