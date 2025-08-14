Творческая встреча, на которой ты сможешь научиться визуализировать желаемое состояние отношений, создать рисунок «Мост между мной и им» и разобраться в скрытых установках, влияющих на отношения. Итогом встречи станет: — проработка блоков и страхов, мешающих встретить партнёра; — повышение самооценки и внутренней наполненности; — улучшение самопонимания и осознание своих истинных желаний. Как это работает? Через взаимодействие с подсознанием мы решаем поставленные задачи с помощью метода Нейрографики*. Ведущая: Наталья Смолянинова — специалист Нейрографики 2023, инструктор Нейрографики 2025. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. *Нейрографика — это современный способ рисования, который называют разговором со своим подсознанием. Она помогает с помощью рисования определённых линий и фигур лучше понимать свои неосознаваемые мысли, чувства, идеи и постепенно приходить к поиску решения проблемы.