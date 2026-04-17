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Непостижимое
Башня, улица Челюскинцев, 7
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 450₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Игра перенесёт тебя на борт парохода, на котором отнюдь не всем можно доверять. Из бушующих волн океана на судно поднимаются чудовищные глубоководные, а любой игрок может втайне оказаться злокозненным культистом или жутким гибридом человека и жителя глубин. Не поворачивайся спиной даже к тому, кого считаешь другом: тебе понадобится вся хитрость, чтобы спасти судно от гибели. Работай сообща с остальными игроками, старайся выявить предателей и доберись до берега любой ценой. Знание системы игры и мира не требуется. Количество участников: 4-6 Стоимость участия: 450р (с репостом этого поста https://vk.com/wall-110205034_29810 — 400р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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