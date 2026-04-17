ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Непостижимое

Башня, улица Челюскинцев, 7

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 450₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра перенесёт тебя на борт парохода, на котором отнюдь не всем можно доверять. Из бушующих волн океана на судно поднимаются чудовищные глубоководные, а любой игрок может втайне оказаться злокозненным культистом или жутким гибридом человека и жителя глубин. Не поворачивайся спиной даже к тому, кого считаешь другом: тебе понадобится вся хитрость, чтобы спасти судно от гибели. Работай сообща с остальными игроками, старайся выявить предателей и доберись до берега любой ценой. Знание системы игры и мира не требуется. Количество участников: 4-6 Стоимость участия: 450р (с репостом этого поста https://vk.com/wall-110205034_29810 — 400р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста