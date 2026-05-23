Хочешь провести вечер так, чтобы потом ещё неделю вспоминать самые смешные моменты? Добро пожаловать на «Не замерзай!» — стендап-шоу, где ты становишься главным судьёй комедийной битвы. Представь: Сцена, на которой схлестнутся самые остроумные комики; Первый раунд — проверенные хиты: шутки, которые уже взрывали залы; Второй раунд — чистая импровизация: комики получают неожиданные задания и должны рассмешить здесь и сейчас. Только ты решаешь, кто заберёт денежный приз, а кто останется с пустыми руками.