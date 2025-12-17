Выбор редакции
Наталья Краснова
ККК им. Маяковского, Красный проспект, 15
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для всех, кто устал слушать, что «настоящая женщина должна» и что «настоящий мужчина обязан», новый концерт Красновой. Новое стендап-шоу — это отличная возможность посмеяться над проблемами и ситуациями, в которые с завидной частотой попадает артистка. И понять, что «если даже она смогла выбраться и стать счастливой, то я уж тем более имею все шансы на успех!» И радостно поехать домой жить свою великолепную счастливую жизнь.
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