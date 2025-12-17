Для всех, кто устал слушать, что «настоящая женщина должна» и что «настоящий мужчина обязан», новый концерт Красновой. Новое стендап-шоу — это отличная возможность посмеяться над проблемами и ситуациями, в которые с завидной частотой попадает артистка. И понять, что «если даже она смогла выбраться и стать счастливой, то я уж тем более имею все шансы на успех!» И радостно поехать домой жить свою великолепную счастливую жизнь.