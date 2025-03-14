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Настя Веневитина

улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Настя — финалист пятого сезона «Открытого микрофона», участница шоу «Женский стендап», «Прожарка» и «Roast battle». Девушка-комик, прошедшая боевое крещение участием в «Comedy Battle». Её шутки — это смелый и ироничный взгляд на жизнь, где она говорит о том, что волнует каждого: отношения с родителями, воспитание, внешность и вызовы, с которыми сталкиваются современные женщины. На концертах Настя умело сочетает глубокую самоиронию, точность наблюдений и мощную харизму, превращая каждую проблему в источник смеха и размышлений.

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