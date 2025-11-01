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Музыкальное лото в Нюре
Советская улица, 52
Начало:
Завершение:
от 690₽ до 790₽
Возраст 16+
Игры
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Необычное
Еда
Про событие
Формат, который совмещает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. Правила простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать увиденные композиции Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл! А ещё будут специальные призы для не поющих:) Если ты любишь музыку во всех её проявлениях, эта игра точно для тебя!
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