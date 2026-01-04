Музыкальное лото: Голубой огонёк
Крыша, Военная улица, 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
У каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию (линию) — забирает призы! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, пить вино и зачёркивать поля. За вечер пройдёт три игры, в каждой из которых будет победитель. Обрати внимание, что ты оплачиваешь бронь за стол, цена фиксирована и не меняется при уменьшении количества участников за ним. Бронь не возвращается в день игры, но деньги можно сохранить и перенести на другую игру.
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