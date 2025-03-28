ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Музыка в цвете

Арт-резиденция «Респект», улица Никитина, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь не только насладиться музыкой, но и создать своё собственное искусство на виниловой пластинке. На мастер-классе ты научишься сопоставлять музыку с цветами и формами, а потом сможешь выбрать сектор на пластинке, который будет отражать настроение звучания, и выразить его так, как ты это чувствуешь. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться, так как количество мест ограничено. Ведущая: Алёна Рюмина — художник-монументалист, резидент «Респект». Вход со стороны двора около 3 подъезда, спуск в цоколь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста