Ты сможешь не только насладиться музыкой, но и создать своё собственное искусство на виниловой пластинке. На мастер-классе ты научишься сопоставлять музыку с цветами и формами, а потом сможешь выбрать сектор на пластинке, который будет отражать настроение звучания, и выразить его так, как ты это чувствуешь. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться, так как количество мест ограничено. Ведущая: Алёна Рюмина — художник-монументалист, резидент «Респект». Вход со стороны двора около 3 подъезда, спуск в цоколь.