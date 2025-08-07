Музыкальное лото, на котором участники будут в своих любимых пижамах, а так ничего необычного. У каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию (линию) — забирает призы! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, пить вино и зачёркивать поля. Как всегда, за вечер пройдёт три игры, в каждой из которых будет свой победитель.