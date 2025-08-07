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  1. Новосибирск
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Пижама пати

Pinot, Красный проспект, 17

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Музыкальное лото, на котором участники будут в своих любимых пижамах, а так ничего необычного. У каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию (линию) — забирает призы! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, пить вино и зачёркивать поля. Как всегда, за вечер пройдёт три игры, в каждой из которых будет свой победитель.

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