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MTV New Year

Aktrue Fire Pizza, улица Кутателадзе, 7/2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Всю ночь — любимые хиты, которые не требуют представления и отлично выдерживают марафон до утра. Что касается образов: не усложняй — вдохновляйся MTV! Ярко, дерзко, можно странно — как угодно! В эту ночь откроют летник! Или зимник? Хороводы вокруг ёлки и огненные бочки — чтобы было светло, тепло и по-новогоднему! Был ты плохим или хорошим в этом году — присоединяйся! Вход — 1000 рублей. Бронь столов бесплатная и доступна после оплаты входного билета. Всех гостей ждёт велком: оливье + шампанское. Для покупки билета можно написать в Telegram или купить билет на входе.

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