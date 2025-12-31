Всю ночь — любимые хиты, которые не требуют представления и отлично выдерживают марафон до утра. Что касается образов: не усложняй — вдохновляйся MTV! Ярко, дерзко, можно странно — как угодно! В эту ночь откроют летник! Или зимник? Хороводы вокруг ёлки и огненные бочки — чтобы было светло, тепло и по-новогоднему! Был ты плохим или хорошим в этом году — присоединяйся! Вход — 1000 рублей. Бронь столов бесплатная и доступна после оплаты входного билета. Всех гостей ждёт велком: оливье + шампанское. Для покупки билета можно написать в Telegram или купить билет на входе.