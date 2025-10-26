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Московский стендап

Нюра
Советская улица, 52

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от 690₽ до 2590₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

На сцене комедийный dream team — легенды юмора! Надежда Ангарская известна своей энергией и обаянием, она настоящая икона Comedy Woman. Завоевала множество поклонников благодаря своему искрометному юмору и таланту к импровизации. Иван Пышненко — резидент Comedy Club, актёр и настоящий мастер стендапа. Он хорошо известен тем, кто любит качественный юмор. Его обаяние и остроумие делают каждое выступление уникальным. Сергей Молчанов — российский StandUp-комик, который нашёл путь к сердцам своих зрителей благодаря оригинальной подаче и народному юмору. Благодаря своей прямоте и искренности он создаёт уникальное взаимодействие с публикой, которое запоминается надолго.

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