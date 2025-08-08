Московские звёзды блюза
Гастрокорт, улица Мичурина, 12
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Про событие
Вечер блюза на Гастрокорте от лучших блюзовых музыкантов России — Special Blues Trio. На сцене: — Вадим Иващенко — Юрий Новгородский — Николай Добкин — Юрий Иушин — Дмитрий Швецов Вход свободный.
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