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Московские звёзды блюза

Гастрокорт, улица Мичурина, 12

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Про событие

Вечер блюза на Гастрокорте от лучших блюзовых музыкантов России — Special Blues Trio. На сцене: — Вадим Иващенко — Юрий Новгородский — Николай Добкин — Юрий Иушин — Дмитрий Швецов Вход свободный.

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