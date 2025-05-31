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Морозмаркет

Гастробар «Сибиряки», Коммунистическая улица, 32

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Завершение:

450₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали

Про событие

Выставка-продажа эксклюзивных украшений ручной работы. Здесь ты сможешь: - Оценить эксклюзивные работы мастеров, которые объединяют традиции ручного труда и современные тенденции. Каждый предмет — это история, наполненная креативностью и душой. - Пообщаться с авторами и узнать их секреты мастерства, задать вопросы и сделать заказ на индивидуальные изделия. - Найти идеальные аксессуары, которые подчеркнут твою индивидуальность и стиль. Участники представят широкий ассортимент: от изысканных колье и браслетов до оригинальных серёг и брошек. - Сделать незабываемые фотографии на фоне прекрасных работ. Количество мест ограничено. Каждый гость мероприятия участвует в розыгрыше призов. В конце маркета тебя ждёт чай с угощениями.

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