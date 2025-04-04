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Моноспектакль «1900-й»

Владимировская улица, 10

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Моноспектакль по пьесе-монологу итальянского писателя Алессандро Барикко «1900-й» рассказывает историю гениального пианиста, который был найден на океанском лайнере «Вирджинец». Этот спектакль — искренний рассказ о таланте, дружбе и выборе жизненного пути. Через завораживающие мелодии и трогательные моменты, история 1900-го раскрывает глубину человеческой души, затрагивая темы жизни и смерти. Режиссёр-постановщик: Владимир Зуев Хореограф: Андрей Корчагин Трубач: Даниил Кривель Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут.

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