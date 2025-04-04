Моноспектакль по пьесе-монологу итальянского писателя Алессандро Барикко «1900-й» рассказывает историю гениального пианиста, который был найден на океанском лайнере «Вирджинец». Этот спектакль — искренний рассказ о таланте, дружбе и выборе жизненного пути. Через завораживающие мелодии и трогательные моменты, история 1900-го раскрывает глубину человеческой души, затрагивая темы жизни и смерти. Режиссёр-постановщик: Владимир Зуев Хореограф: Андрей Корчагин Трубач: Даниил Кривель Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут.