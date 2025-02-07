Спектакль-перфоманс по историям зрителей. Как отличается «моё» от «не моё»? Как нашёл своё дело? Как потерял? Как вырос и изменился сам, занимаясь своим делом? А что с человеком происходит, когда долго занят не своим делом? Много разворотов в коротком выражении «моё дело». Много историй, а актёрам того и надо, чтоб побольше да разных. Приходи и расскажи про своё и не своё дело. Возможно, с помощью тебя и иногда благоволящих актёрам архетипических сил, получится узнать что-нибудь новое и важное — так тоже бывает. О театре: Locus Solis — это социальный театр, в котором люди свободно говорят о том, что важно, и обретают опору друг в друге. Здесь искусство встречается с жизнью. Спектакль театра — это интерактивный перформанс по историям зрителей, рассказанным здесь и сейчас. Актёры и музыканты мгновенно показывают историю в виде короткого спектакля. Перформанс длится 90 минут, включая в себя 8-10 историй.