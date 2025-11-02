Мода из журналов: рисуем 50-е
Мастерская Fab.8, Фабричная улица, 8
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Релакс-рисование фешн-иллюстраций. Насладись красивой модой 1950-х. В приятной компании, за чаем, ты посмотришь оригинальные советские журналы, выберешь понравившийся образ и воссоздашь его сам, через рисование современными маркерами. Не переживай, если не умеешь рисовать — главное, чтобы ты любил моду! Опыт рисования не обязателен. Все материалы включены. Обязательная предварительная регистрация Telegram, WhatsApp: +79139355614
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