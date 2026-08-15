Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с экспертами. О фильме: Каталонский архитектор-постмодернист Энрик Миральес прожил всего 45 лет — и так и не увидел завершения своей самой грандиозной работы: здания парламента Шотландии в Эдинбурге, где он проработал каждую деталь вплоть до дверных ручек. Его последним пристанищем стало Новое кладбище в Игуаладе — один из его собственных проектов. Гипнотическая личность, полная противоречий, чьи художественная и интеллектуальная грани притягивали людей как магнит — и со временем ставшая абсолютно непроницаемой. По крупицам авторы восстанавливают сущность архитектора, выискивая её осколки в ключевых работах. После показа состоится обсуждение фильма с экспертами. Гостями станут Валерий Филиппов — профессор, архитектор и соучредитель «Студии КиФ», а также Дарья Кисельникова — архитектор, кандидат архитектуры, член Новосибирского союза архитекторов и автор канала «Архитектор города N».