ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Миральес

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на испанском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с экспертами. О фильме: Каталонский архитектор-постмодернист Энрик Миральес прожил всего 45 лет — и так и не увидел завершения своей самой грандиозной работы: здания парламента Шотландии в Эдинбурге, где он проработал каждую деталь вплоть до дверных ручек. Его последним пристанищем стало Новое кладбище в Игуаладе — один из его собственных проектов. Гипнотическая личность, полная противоречий, чьи художественная и интеллектуальная грани притягивали людей как магнит — и со временем ставшая абсолютно непроницаемой. По крупицам авторы восстанавливают сущность архитектора, выискивая её осколки в ключевых работах. После показа состоится обсуждение фильма с экспертами. Гостями станут Валерий Филиппов — профессор, архитектор и соучредитель «Студии КиФ», а также Дарья Кисельникова — архитектор, кандидат архитектуры, член Новосибирского союза архитекторов и автор канала «Архитектор города N».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста