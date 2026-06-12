Новый оголтелый формат — старая гвардия и свежая кровь в бесконечной битве! Нафталиновые герои, давно забытые историей или же пубертатные негодяи, жаждущие свежих эмоций? Дряхлые предпенсионные алмазы, отрастившие пивные пузья или молодые неограненные самородки, чьё молоко на губах обсохло совсем недавно? Сцена: — Тёмный день (Dark day) - альтернатива, кач, жир, шорты, кепки, забытые звёзды Mtv, сотканные из речитатива и взрывных жирных припевов; — Бессонница (Insomnia) - реинкарнация звёзд Сан-Франциско середины 80-х, говорят, что в басиста вселился сам Клифф Бёртон; — Сумасшедшее творчество (Insane art) - сибирская грув-формация, бескомпромиссный звериный концентрат эмоций и железобетонных риффов, разрывающих на куски; — Сопротивление (Resistance) - это звёзды андеграунда, это рок-н-ролл помноженный на метал. Забронировать столик можно по телефону.