Metal ёлка
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ежегодная вечеринка для ценителей настоящего качественного металла! На сцене: — Dreadful Echoes (Омск) — deathcore — Кикимора — black metal — Батины Подштанники — death grind core — Dead Hand — thrash metal — Сумрак Могил — dark/doom metal — Insomnia — thrash metal Забронировать столик и задать любые вопросы можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk
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