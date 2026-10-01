Спецпоказ и обсуждение фильм с режиссёром Вячеславом Ивановым. О фильме: Привычный мир замкнут в четырёх стенах, где дни растворяются в дегустации газировки и прослушивании электроники. Двое молодых людей робко тянутся друг к другу — за обменом бытовыми подарками и случайными беседами кроется страх эмоциональной уязвимости. Личное пространство незаметно превращается в ловушку, а уютная постель грозит поглотить человека без остатка. Сможет ли этот «безопасный» кокон уступить место подлинной близости или тяга к изоляции окажется сильнее? После показа ты сможешь обсудить фильм с его создателем — режиссёром Вячеславом Ивановым.