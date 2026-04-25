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Мёдведьфест

KLP, площадь Карла Маркса, 6/1

Начало:

Завершение:

1650₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Ежегодный фестиваль медоварен и медовух. Этот день станет настоящим праздником для всех, кто любит натуральные продукты и хочет узнать секреты мастерства пчеловодов и медоваров. Тебя ждёт: – Дегустация лучших сортов меда и авторских медовух; – Знакомство с мастерами своего дела; – Увлекательные конкурсы с ценными призами и подарками; PS: Фотографии в карусели с прошлогоднего фестиваля, чтобы показать тебе, как там атмосферно:)

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