Ежегодный фестиваль медоварен и медовух. Этот день станет настоящим праздником для всех, кто любит натуральные продукты и хочет узнать секреты мастерства пчеловодов и медоваров. Тебя ждёт: – Дегустация лучших сортов меда и авторских медовух; – Знакомство с мастерами своего дела; – Увлекательные конкурсы с ценными призами и подарками; PS: Фотографии в карусели с прошлогоднего фестиваля, чтобы показать тебе, как там атмосферно:)