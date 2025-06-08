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  1. Новосибирск
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Мастер-класс со стилистом

Шоурум в центре, точное место сообщу после оплаты

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Купила красную кожаную юбку в эйфории, а теперь она просто пылится в шкафу, рядом с этническими украшениями и платьем с пайетками? А душа жаждет новых обновок? Если твой ответ «да», тогда этот мастер-класс для тебя. Что тебя ждет: — Принеси ту самую вещь (юбку, платье, аксессуар), которая потерялась в твоём стиле. — Стилист Аня Кравченко даст классные советы и поможет создать несколько образов для разных случаев (офис, свидание, прогулка). — За чашечкой кофе ты сможешь обсудить идеи своих будущих образов с другими участницами и получить обратную связь. После мастер-класса ты: — Поймешь, как сочетать даже самые сложные вещи. — Увидишь свою вещь по-новому — вместе с экспертом и новыми подругами. — Перестанешь бояться экспериментов — даже пайетки станут частью твоего everyday look! Важно: бери не больше 1-2 вещей, так будет проще сосредоточиться. Запись в тг @ya_yanaboyko

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