Купила красную кожаную юбку в эйфории, а теперь она просто пылится в шкафу, рядом с этническими украшениями и платьем с пайетками? А душа жаждет новых обновок? Если твой ответ «да», тогда этот мастер-класс для тебя. Что тебя ждет: — Принеси ту самую вещь (юбку, платье, аксессуар), которая потерялась в твоём стиле. — Стилист Аня Кравченко даст классные советы и поможет создать несколько образов для разных случаев (офис, свидание, прогулка). — За чашечкой кофе ты сможешь обсудить идеи своих будущих образов с другими участницами и получить обратную связь. После мастер-класса ты: — Поймешь, как сочетать даже самые сложные вещи. — Увидишь свою вещь по-новому — вместе с экспертом и новыми подругами. — Перестанешь бояться экспериментов — даже пайетки станут частью твоего everyday look! Важно: бери не больше 1-2 вещей, так будет проще сосредоточиться. Запись в тг @ya_yanaboyko