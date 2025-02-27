ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Мастер-класс по вязанию шапочки для котика

Депутатская улица, 48

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 0+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Вместе с основательницей мастерской «Вязанка» Олей Богдановой ты свяжешь для своего кота дино-шапочку, в которой он почувствует себя настоящим драконом. Пряжа, как всегда, будет необычная — из свитеров с дефектами, которые сдали в «Густо». Их специально распустили ребята из проекта tepla.project. Продолжительность: 2 часа. Материалы включены в стоимость билета.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста