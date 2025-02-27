Мастер-класс по вязанию шапочки для котика
Депутатская улица, 48
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 0+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Вместе с основательницей мастерской «Вязанка» Олей Богдановой ты свяжешь для своего кота дино-шапочку, в которой он почувствует себя настоящим драконом. Пряжа, как всегда, будет необычная — из свитеров с дефектами, которые сдали в «Густо». Их специально распустили ребята из проекта tepla.project. Продолжительность: 2 часа. Материалы включены в стоимость билета.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи