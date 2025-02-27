Вместе с основательницей мастерской «Вязанка» Олей Богдановой ты свяжешь для своего кота дино-шапочку, в которой он почувствует себя настоящим драконом. Пряжа, как всегда, будет необычная — из свитеров с дефектами, которые сдали в «Густо». Их специально распустили ребята из проекта tepla.project. Продолжительность: 2 часа. Материалы включены в стоимость билета.