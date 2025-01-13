Мастер-класс по созданию гирлянды
Садовая улица, 63
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Преврати обычные дни нового года в волшебные с помощью мотивирующей гирлянды. Приходи на творческий мастер-класс, где ты создашь гирлянду, которая будет вдохновлять и мотивировать тебя на протяжении всего года. Что нужно? Всего лишь черный картон и твоя креативная идея. Вместе с единомышленниками изготовишь не просто декор, а настоящий источник позитивной энергии и вдохновения. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться в группе Вконтакте.
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