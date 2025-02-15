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Мастер-класс по ручной лепке «Парные кружки»

Новогодняя улица, 26

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+

Про событие

Ручные изделия получаются не такими ровными, как за кругом, но такими душевными и тёплыми. Можно слепить кружки друг для друга и сразу расписать. Для декора в мастерской есть шаблоны надписей и штампы с русским и английским алфавитом. Продолжительность: 2 часа. В стоимость включены все материалы, обжиги и роспись двух изделий. Стоимость указана за двоих. Уточнить наличие свободных мест и записаться можно по телефону или в группе Вконтакте.

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