Мастер-класс по ручной лепке «Парные кружки»
Новогодняя улица, 26
Начало:
Завершение:
4400₽
Возраст 18+
Про событие
Ручные изделия получаются не такими ровными, как за кругом, но такими душевными и тёплыми. Можно слепить кружки друг для друга и сразу расписать. Для декора в мастерской есть шаблоны надписей и штампы с русским и английским алфавитом. Продолжительность: 2 часа. В стоимость включены все материалы, обжиги и роспись двух изделий. Стоимость указана за двоих. Уточнить наличие свободных мест и записаться можно по телефону или в группе Вконтакте.
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