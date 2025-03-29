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Мастер-класс по росписи свечей

Fluffy Space, улица Крылова, 36 (13 этаж, оф. 132)

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе участникам предстоит расписать акриловыми красками три столовые свечи. Тематика росписи зависит лишь от твоей фантазии и желания. Навык в рисовании не требуется. В конце мастер-класса ты красиво упакуешь свечи, а также получишься в подарок стильный подсвечник из гипса и открытку.

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