На мастер-классе участникам предстоит расписать акриловыми красками три столовые свечи. Тематика росписи зависит лишь от твоей фантазии и желания. Навык в рисовании не требуется. В конце мастер-класса ты красиво упакуешь свечи, а также получишься в подарок стильный подсвечник из гипса и открытку.