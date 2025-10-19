Если ты любишь винтажную моду, ностальгируешь по элегантности 1950-х, увлекаешься старым кино с красивыми нарядами героинь и хочешь придумывать свои идеи и рисовать их, то тебя приглашают провести воскресное утро на этом мастер-классе. Встреча будет проходить в настоящей художественной мастерской. Тебя ждут приятные разговоры и созерцание великолепной моды Christian Dior со страниц советских журналов 1950-х годов. После занятия ты получишь: — простые приёмы профессиональной фешн-иллюстрации, с которыми сможешь самостоятельно выражать свои фешн-идеи; — необычную практику творческой медитации, которая может стать новым хобби; — красивые работы, которые можно оформить в необычный подарок. Занятие ведёт Ольга Сидоренко — преподаватель по дизайну и фешн-иллюстрации. Продолжительность — 3 часа. Опыт рисования не обязателен. Все материалы включены. Если хочешь, можешь взять свои маркеры. Записаться можно через сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp.