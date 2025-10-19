ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Мастер-класс по релакс-рисованию: рисуем 50-е

Фабричная улица, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Если ты любишь винтажную моду, ностальгируешь по элегантности 1950-х, увлекаешься старым кино с красивыми нарядами героинь и хочешь придумывать свои идеи и рисовать их, то тебя приглашают провести воскресное утро на этом мастер-классе. Встреча будет проходить в настоящей художественной мастерской. Тебя ждут приятные разговоры и созерцание великолепной моды Christian Dior со страниц советских журналов 1950-х годов. После занятия ты получишь: — простые приёмы профессиональной фешн-иллюстрации, с которыми сможешь самостоятельно выражать свои фешн-идеи; — необычную практику творческой медитации, которая может стать новым хобби; — красивые работы, которые можно оформить в необычный подарок. Занятие ведёт Ольга Сидоренко — преподаватель по дизайну и фешн-иллюстрации. Продолжительность — 3 часа. Опыт рисования не обязателен. Все материалы включены. Если хочешь, можешь взять свои маркеры. Записаться можно через сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста