Мастер-класс по приготовлению хачапури
улица Михаила Перевозчикова, 1
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Впервые в ресторане «Аджикинежаль» бренд-шеф Александр Витюгов будет учить готовить настоящие хачапури. За парой бокалов вина и душевными разговорами ты сможешь приготовить хачапури-лодочку с начинкой на выбор. Количество мест ограничено. Необходимо записаться в личных сообщениях группы ресторана Вконтакте.
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