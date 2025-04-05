Впервые в ресторане «Аджикинежаль» бренд-шеф Александр Витюгов будет учить готовить настоящие хачапури. За парой бокалов вина и душевными разговорами ты сможешь приготовить хачапури-лодочку с начинкой на выбор. Количество мест ограничено. Необходимо записаться в личных сообщениях группы ресторана Вконтакте.