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Мастер-класс по коктейлям

Красный проспект, 17/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты узнаешь, как готовить три потрясающих напитка, которые идеально подходят для летних вечеров: — Мятный Джулеп — свежая мята и виски создают идеальный баланс прохлады и глубины вкуса. — Огуречный Хайбол — лёгкий, свежий и с приятной ванильной ноткой от водки. — Арбузный спритц — сочный фреш и игристое вино дарят ощущение праздника. Здесь не просто нальют, а расскажут, покажут и научат готовить. Количество мест ограничено. Забронировать можно по телефону или на сайте.

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