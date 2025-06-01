Ты узнаешь, как готовить три потрясающих напитка, которые идеально подходят для летних вечеров: — Мятный Джулеп — свежая мята и виски создают идеальный баланс прохлады и глубины вкуса. — Огуречный Хайбол — лёгкий, свежий и с приятной ванильной ноткой от водки. — Арбузный спритц — сочный фреш и игристое вино дарят ощущение праздника. Здесь не просто нальют, а расскажут, покажут и научат готовить. Количество мест ограничено. Забронировать можно по телефону или на сайте.