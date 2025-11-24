Мастер-класс по актёрскому мастерству
Терминал, Ереванская улица, 10
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Здесь ты сможешь прокачать навыки, которые пригодятся не только на сцене, но и в жизни. Актёрское мастерство — это о том, чтобы: — свободно говорить и звучать убедительно, — управлять своими эмоциями, а не подчиняться им, — быть гибким и легко адаптироваться к любой ситуации, — гореть глазами и заряжать своей энергией окружающих. Подойдёт для тех, кто: — боится публичных выступлений, — хочет развить харизму и уверенность в себе, — нуждается в умении общаться и убеждать в работе. Ведущий: Антон Маючев — ведущий мероприятий, актёр и преподаватель сценической театральной импровизации. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Необходимо заранее зарегистрироваться.
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