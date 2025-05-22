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Мастер-класс «Чинить и Паять»

Благотворительный магазин «Густо», Депутатская улица, 48

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Ребята из мастерской «ReLife» покажут, как продлить жизнь электронике, и научат тебя паять — ведь это экологично. Если вдруг у тебя нет своей сломанной техники, не переживай — будет что починить и даже забрать с собой! А если у тебя есть устройства, нуждающиеся в починке, приноси их с собой. Главное, предупреди организаторов через тг-бот https://t.me/relifeacadembot, что планируешь взять с собой на мастер-класс. Все материалы включены в стоимость. На мастер-класс необходимо заранее зарегистрироваться — свободные места быстро заканчиваются.

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