В этот вечер пятницы сразу три группы сделают всё, чтобы ты выдохнул после рабочей недели. Мапетшоу — одна из ярких представителей новосибирской панк-сцены (ска-панк, ска-кор, рокстеди). РаздРай — сборище музыкантов, исполняющих панк-хард-рок. А вообще со стилем не заморачиваются, играют то, что нравится. Новый Гражданский — не так давно взявшая годовой перерыв, а ныне открытая ко всем площадкам и активно выступающая новосибирская рок-группа. Вход свободный, но столик лучше заранее забронировать по телефону.