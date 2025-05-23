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Маленький мир

Арт-галерея «Кукольная коллекция», улица Дуси Ковальчук, 250

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350₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка миниатюрных кукол Ирины Верхградской. Крошечные шедевры — всего 14-16 сантиметров в высоту, но каждая кукла — целая история. Мастерство автора — это не просто шитьё, это настоящее ювелирное искусство. Ирина работает в технике грунтованного текстиля, придавая своим творениям неповторимую фактуру и объём. Лица кукол — отдельная история. Выполненные из шёлка и пластика, они расписаны маслом с невероятной детализацией. Каждая морщинка, каждый изгиб брови — результат кропотливой работы, требующей терпения и художественного таланта. Создание одной куклы может занимать до месяца — время, необходимое для тщательной проработки лица, создания неповторимого образа и миниатюрного гардероба, включая обувь. Выставка работает до 1 июля. Время работы музея: Понедельник — выходной Вторник — пятница с 11:00 до 17:00 Суббота — воскресенье с 11:00 до 18:00

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