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Максим Евдокимов

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытнейший комик, участник шоу на ТНТ и шоу «Токсики» Ильи Соболева в твоём городе с обновлённой программой своего сольного концерта! Его видение мира — это уникальный сплав интеллекта и абсурда. Если ты ценишь юмор, который заставляет не только смеяться, но и думать, тебе к Максу!

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