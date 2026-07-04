Выбор редакции
Максим Евдокимов
Каменская улица, 32
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытнейший комик, участник шоу на ТНТ и шоу «Токсики» Ильи Соболева в твоём городе с обновлённой программой своего сольного концерта! Его видение мира — это уникальный сплав интеллекта и абсурда. Если ты ценишь юмор, который заставляет не только смеяться, но и думать, тебе к Максу!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи