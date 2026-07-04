Опытнейший комик, участник шоу на ТНТ и шоу «Токсики» Ильи Соболева в твоём городе с обновлённой программой своего сольного концерта! Его видение мира — это уникальный сплав интеллекта и абсурда. Если ты ценишь юмор, который заставляет не только смеяться, но и думать, тебе к Максу!