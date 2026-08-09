Лучшее за неделю
улица Ленина, 10А
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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новый воскресный формат, где ты услышишь смешные шутки, которые отбирались последние семь дней. Для постоянных зрителей — свежие наблюдения. Для новых — просто отличный вечер.
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